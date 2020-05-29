Euro
7.59
Dolar
6.82
BIST 100
105,004.90
Altın
1,725.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri 1 Haziran'da açılıyor

Ege Üniversitesi Hastanesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında tüm polikliniklerin 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağı, üniversitenin diğer fakülte ve birimlerinde de tam kadro çalışma sistemine geçileceği duyuruldu.

Yusuf Şahbaz   | 29.05.2020
Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri 1 Haziran'da açılıyor

İzmir

Ege Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanesinde 1 Haziran'dan tarihinden itibaren poliklinik hizmetleri yeniden başlatılacak, elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek.

Salgın sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kliniği haline getirilen Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları servisleri normal çalışma düzenine geçecek, yaz döneminde Kovid-19 tanılı hastalar izole servis ve yoğun bakım odalarında tedavi edilecek.

Öte yandan, hastanede maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıklaştırıldığı, binalara girişlerde ateş ölçümünün yapılacağı da kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesinin de normalleşme sürecini başlattığını aktardı.

Salgın sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarının koşulların el verdiği ölçüde özveriyle çalıştığına değinen Budak, şunları kaydetti:

"Personelimiz dönüşümlü olarak iş başındaydı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm personelimize bu süreçte gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen gibi gerekli tedbirleri en üst seviyede alarak, bütün birimlerimizde tam kadro çalışma düzenine geçeceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İstanbul'da 4 hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri 1 Haziran'da açılıyor

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri 1 Haziran'da açılıyor

Kovid-19 salgınında internet bağımlısı olmamak için 'ortak bilgisayar kullanılması' önerisi

Doç. Dr. Ünsalan: Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan görüntü tipik bir göktaşı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur
İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez

AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez