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Sağlık

Cumhuriyet dönemi sağlıkçı kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, Ankara'da yürüyüş düzenledi

Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze sağlıkçı kıyafetlerinin simgelendiği "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Cumhuriyet dönemi sağlıkçı kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, Ankara'da yürüyüş düzenledi

Ankara

Söğütözü'nden Ulus'a kadar metroya binen ve Ulus Metrosu'ndan Birinci Meclis'e yürüyen Özel 100. Yıl Hastanesinin çalışanları, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet döneminin sağlıkçı kıyafetlerini giydi. Sağlık çalışanlarına eşlik eden modeller de Cumhuriyet dönemi kıyafetleriyle sağlıkçılara katıldı.

Ellerindeki Cumhuriyet dönemine ait gazeteleri de taşıyan modeller ve sağlık çalışanları, Ankaralıların ilgisiyle karşılaştı.

Birinci Meclis'in önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erden Kılıç, Anadolu'da kurulan son Türk devletinin bir asrı geride bıraktığını belirterek, "Yüce milletimizin bağımsızlık sembolü, bir asra ulaşan varlığıyla Cumhuriyetimiz yaşıyor." dedi.

Özel 100. Yıl Hastanesi hekimleri ve çalışanları olarak, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programının hazırladığı "Kurtuluş Savaşı'ndan Günümüze" sağlıkçı kıyafetlerini giyerek sembolik bir "Cumhuriyet Yürüyüşü" yaptıklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Şimdi Birinci Meclis'imizin önündeyiz. Kendimizi, maddi ve manevi anlamlarıyla Ulu Önder'imizin, kalbinin en derin yerinde millet sevgisi bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milli mücadele kahramanlarının, milletimize hizmet eden meslektaşlarımızın manevi huzurunda hissediyoruz. Cumhuriyet fikrinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor; milletimize ve devletimize hizmet eden tüm devlet büyüklerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar da Cumhuriyet'in alın teri ve emekle kazanılmış emanet olduğunu ifade ederek, "Biz de bu emanete sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Hocalarımız ile öğrencilerimizin hazırladığı elbise, takı ve ayakkabılarımızla, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel defilede Cumhuriyet kadınlarımıza, kültürümüze ithafen bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Hemşire Sultan Özel, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini, metroda, yolda bütün herkesin kendilerini gördüğünü ve bu durumdan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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