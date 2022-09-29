Dolar
18.50
Euro
18.20
Altın
1,662.91
ETH/USDT
1,337.10
BTC/USDT
19,499.00
BIST 100
3,146.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

"Biyonik pankreas" cihazının Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili olduğu belirlendi

Yeni yapılan bir araştırma, "biyonik pankreas" adı verilen cihazın, bazı diyabet hastalarında şeker kontrolünü sağlamada, insülin pompası ve enjeksiyon gibi klasik tedavi yöntemlerine kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

Şeyma Uzundere   | 29.09.2022
"Biyonik pankreas" cihazının Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili olduğu belirlendi

Ankara

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip yürüttükleri çalışma ile diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan yeni nesil cihazın etkisini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, İLet adı verilen ve "biyonik pankreas" olarak bilinen cihaz, diyabet hastalığının tedavisinde bugüne kadar yaygın olarak kullanılan enjeksiyon ve pompa yöntemlerine kıyasla daha etkili.

Çalışma kapsamında, en az bir yıldır insülin alan 219 hastaya 13 hafta boyunca "biyonik pankreas" cihaz desteği sağlandı.

Söz konusu kişilerin, aynı süre içinde klasik tedavi yöntemlerine başvuran 107 diyabet hastası ile karşılaştırıldığı araştırmada, "biyonik pankreas" kullananlarda şeker seviyesinin yüzde 7,9'dan yüzde 7,3'e düştüğü, kontrol grubundaki hastalarda ise bu oranın yüzde 7,7'de sabit kaldığı gözlemlendi.

Harvard merkezli araştırma, ilk kez 2010'da Massachusetts General Hospital ve Boston Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından test edilen yöntem üzerine yapılan en kapsamlı deneme oldu.

Tip 1 diyabet, hastaların pankreaslarında, kan şekerini kontrol altında tutulmasını sağlayan insülin hormonunun yeterince salgılanamamasından kaynaklanıyor.

Bu tür hastaların kanlarındaki glikoz seviyesinin takip edilmesi ve her gün belli miktarda insülin almaları gerekiyor.

Vücuda takılan kredi kartı boyutundaki cihaz, kilosuna göre hastaların ihtiyaç duyduğu insülini otomatik olarak sağlıyor.

Ara yüzü sayesinde cihaz, hastalara gün içinde aldıkları öğünlere ilişkin bilgileri yükleme imkanı tanıyor.

Bu sayede cihazın, karbonhidrat hesabı yapmak ve ihtiyaç duyulan insülin miktarını hesaplamak zorunda kalan şeker hastalarının günlük hayatını kolaylaştıracağı ve uzun vadede komplikasyon riskini azaltacağı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları "New England Journal of Medicine"de yayımlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, yeniden adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerinin komutanları ile toplantı yaptı
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya gübresinin tüm ihtiyaç duyulan ülkelere gitmesi için de çaba sarf ediyoruz

Benzer haberler

"Biyonik pankreas" cihazının Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili olduğu belirlendi

"Biyonik pankreas" cihazının Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili olduğu belirlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet