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Sağlık

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı diledi.

Sefa Şahin, Adem Koç  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı mesajı

Ankara, İstanbul

Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.

Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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