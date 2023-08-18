Dolar
27.13
Euro
29.54
Altın
1,890.55
ETH/USDT
1,697.10
BTC/USDT
26,735.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ, Kovid-19'un "BA.2.86" varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "BA.2.86" varyantının statüsünü, taşıdığı çok sayıdaki mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
DSÖ, Kovid-19'un "BA.2.86" varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi

Cenevre

DSÖ'den Kovid-19'un "BA.2.86" varyantına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "DSÖ, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle bugün Kovid-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak belirledi. Şimdiye kadar, birkaç ülkeden varyantın yalnızca birkaç örneği rapor edildi." ifadeleri yer aldı.

Bu varyantı ve yayılma boyutunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu ancak mutasyonların sayısının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, "DSÖ, daha fazlasını öğrendikçe ülkeleri ve halkı güncelleyecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün şu anda 3 "izlenmesi gereken" ve 7 "gözlem altındaki" Kovid-19 varyantını takip ettiği de belirtildi.

Kovid-19'un yayılmaya ve mutasyona uğramaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19'un daha iyi takibi ve raporlanması için ülkelere yaptığı çağrısı tekrarlandı.

Eris'in yaygınlığında istikrarlı artış söz konusu

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Şehit polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

DSÖ, Kovid-19'un "BA.2.86" varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi

DSÖ, Kovid-19'un "BA.2.86" varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi

Yeni Kovid-19 varyantı İngiltere'de uzmanları tedirgin etti

Güney Afrika'da Kovid-19'un yeni varyantı Eris vakası tespit edildi

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor

Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor
DSÖ'den "vaka ve ölümleri artırabilecek yeni Kovid-19 varyantının çıkma riski sürüyor" uyarısı

DSÖ'den "vaka ve ölümleri artırabilecek yeni Kovid-19 varyantının çıkma riski sürüyor" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet