Dolar
35.31
Euro
36.93
Altın
2,620.47
ETH/USDT
3,414.90
BTC/USDT
93,910.00
BIST 100
9,989.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Aşırı ağrı kesici kullanmak baş ağrısını artırabiliyor

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, "Bir kişi, üç aydan bu yana haftada üçten fazla ağrı kesici kullanıyorsa ve ağrıları çok daha artmışsa aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı gelişmiş olabilir." dedi.

Ayşe Yıldız  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Aşırı ağrı kesici kullanmak baş ağrısını artırabiliyor

Antalya

Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bıçakcı, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, toplumda bel, baş, boyun ağrılarının çok sık görüldüğünü söyledi.

Toplumda en verimli çağlarda hayat kalitesini bozan ağrı tipinin baş ağrısı özellikle de migren baş ağrısı olduğunu vurgulayan Bıçakcı, yeni başlayan, daha önce hiç yaşanmamış ani gelişen şiddetli ağrılarda beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Bıçakcı, nedeni bilinmeyen baş ağrılarının, hipertansiyon, travma, damar tıkanıklıkları, bazı maddelerin kullanılması ya da bırakılmaya bağlı yoksunlukları veya enfeksiyon gibi nedenlerle ortaya çıkan iki türü olduğunu belirtti.

Nedeni bilinmeyen ağrılara primer baş ağrıları denildiğini belirten Bıçakcı, özellikle gerilim tipi ve migren baş ağrılarının bunlar içinde çok sık görüldüğünü bildirdi.

Dünyada her 6 kişiden birinin migren olduğunu kaydeden Bıçakcı, şöyle devam etti:

"Genetik yatkınlık gözetir. Beslenme düzensizliğinin, hareketsizliğin, az su tüketmenin, rüzgarın farklı yönde esmesi, lodos olması, klimalı yerde çok kalınması, mayalı yiyecek tüketmek, her zamankinden az ya da çok uyumak, yolculuk yapmak bu ataklara yani migren baş ağrılarına neden olabiliyor. Hekimlerin en önemli görevi ağrıyı sonlandırmaktır. Ağrıyı sonlandıralım derken bu, o kişide çok fazla ağrı kesici kullanılması anlamına gelmemelidir."

Zaman içinde ağrı kesiciyi aşırı kullanmanın da baş ağrısına yol açabildiğini dile getiren Bıçakcı, "Bir kişi, üç aydan bu yana haftada üçten fazla ağrı kesici kullanıyorsa ve artık ağrıları çok daha artmışsa aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı gelişmiş olabilir. Bu çok da az görülen bir durum değildir, üçüncü basamak hastanelere başvurularda yoğun şekilde görülmektedir." dedi.

"Mevsim geçişleri de baş ağrısı yapabiliyor"

Şebnem Bıçakcı, bazı hastaların ağrı çekmemek için çok farklı ağrı kesiciler aldığını belirterek, bu ilaçların bir süre sonra böbrek sorunları, hipertansiyon, mide yakınmaları ve alerjik sorunlara da yol açtığını kaydetti.

Ağrı kesici miktarı arttıkça hastanın baş ağrılarının da karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Bıçakcı, eskiden ayda 1-2 kez migren atağına bağlı baş ağrısı yaşarken hastanın artık her sabah ağrı kesiciyi alıncaya kadar geçmeyen ağrılarla uyanmaya başladığını söyledi.

Bıçakcı, hava değişimlerinin ciddi boyutta ağrı ataklarını tetikleyebildiğine değinerek, "Baş ağrısının yanında eklem, kas, sırt, bel ağrılarınızı da ortaya çıkarabilir. Ağrılardan kurtulmak için en önemlisi dengemizin sağlanmasıdır. Beslenmeye, uykuya, spor yapmaya özen gösterip, hayata bakışımızı ve stresin bize yaptığı negatif etkiden kurtulmaya, onu kontrol altına almaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Bilimsel olmayan hiçbir tedaviye itibar edilmemesini öneren Bıçakcı, yoğun kronik ağrı çekenlerin bu alanda uzmanlaşmış hekimlerden yardım alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek
Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ şüphelisi "casusluk" suçundan tutuklandı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Benzer haberler

Aşırı ağrı kesici kullanmak baş ağrısını artırabiliyor

Aşırı ağrı kesici kullanmak baş ağrısını artırabiliyor

Turizm kenti Antalya yılbaşı tatilinde kayak tutkunlarını da ağırlayacak

Kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Denizli-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

"Ciğerim" diye sevdiği yeğeninin karaciğerinden yapılan doku nakliyle hayata bağlandı

"Ciğerim" diye sevdiği yeğeninin karaciğerinden yapılan doku nakliyle hayata bağlandı
Kaş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti

Kaş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet