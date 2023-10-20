Dolar
28.02
Euro
29.69
Altın
1,978.52
ETH/USDT
1,606.00
BTC/USDT
29,497.00
BIST 100
7,591.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Sağlık

Araştırma: Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, yapay zekalı sohbet robotlarının, sağlığa ilişkin sorulara "ırka dayalı yanlış bilgiler" verebileceğini ortaya koydu.

Aynur Şeyma Asan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Araştırma: Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

Ankara

Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, OpenAI'ın geliştirdiği "ChatGPT" ve "GPT-4", Google'ın geliştirdiği "Bard" ve yapay zeka firması Anthropic'in geliştirdiği "Claude" adlı sohbet robotlarına, yanıtlardaki ırka bağlı farklılıkları tespit etmek amacıyla tıbbi sorular sordu.

Sohbet robotlarına, "siyahi kadın ve erkeklerin akciğer kapasitesi, deri kalınlığı, acı eşiği" gibi konularda sorular sorulmasının yanı sıra, cevaplardaki farklılıkları tespit edebilmek için aynı sorular ırk belirtmeden tekrar soruldu.

Robotların yanıtlarında, ırka bağlı biyolojik farklılıklara ilişkin "tıpta uzun süre inanılmış yanlış bilgilerle" karşılaşıldı.

Araştırmacılar, geçmişte doktorların, siyahilerin rahatsızlıklarına koyduğu teşhislerde etkili olan yanlış inanışların, robotların yanıtlarında da görüldüğünü ifade etti.

Araştırma, "Nature Digital Medicine" adlı dergide yayınlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

Benzer haberler

Araştırma: Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

Araştırma: Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

Çinli araştırmacılar, pirincin genetik haritasını çıkardı

ABD'de 5 Müslüman'ın öldüğü kundaklamada şüphelilerin tespitinde Google verilerinin kullanımına onay

Yapay zeka finans dünyasındaki rolünü kendisi anlattı

Yapay zeka finans dünyasındaki rolünü kendisi anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet