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Sağlık

Antidepresan kullanmayı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor

Yeni bir araştırmada, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi yoksunluk belirtileri görüldüğü ve bunun önceki araştırmalarda saptanan orandan çok daha az olduğu belirtildi.

Nuri Aydın  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Antidepresan kullanmayı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor

İstanbul

BBC'nin haberine göre, Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan ve katılımcılara antidepresan ya da plasebo tedavisi uygulanan 79 araştırmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini inceledi.

Araştırmacılar, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi bazı semptomların görüldüğünü tespit etti.

Bilim insanları ayrıca her 35 kişiden birinde ise (yaklaşık yüzde 3) antidepresan tedavisinin ardından "ciddi" semptomlara da rastlanabildiğine dikkati çekti. Bu belirtilerin imipramin, paroxetin, venlafaxin gibi etken maddeleri içeren yaygın kullanılmayan antidepresanlarda görüldüğü belirtildi.

Daha önceki araştırmalar ise antidepresanı bırakmanın hastaların yüzde 56'sını etkilediğine, bunların ise neredeyse yarısının şiddetli olarak sınıflandırıldığına işaret ediyordu.

Sağlık uzmanları, bu tür ilaçların aniden bırakılmasının yerine aşamalı olarak dozun düşürülmesi gerektiğini öneriyor.

Araştırmanın sonuçları Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.


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