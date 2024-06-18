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Sağlık

Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu

Konya'da kan uyuşmazlığı nedeniyle 29 haftalıkken anne karnında 3-4 milimetrelik damardan 6 kez kan nakli gerçekleştirilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Abdullah Doğan  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Aydın'da yaşayan spor hocası Nurten Ceylan'ın, hamileliğin beşinci ayında bebeğine kan uyuşmazlığı teşhisi konuldu. Gittiği doktorların yönlendirmesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Ceylan'ın tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi üstlendi.

Bebeğine göbek kordonundan 6 kez kan nakli yapılan Ceylan, 36. haftada "Mavi Deniz" adını verdiği oğlunu sağlıklı şekilde kucağına aldı.

Zamanında müdahaleyle bebek yaşatıldı

Prof. Dr. Ali Acar, operasyonla ilgili AA muhabirine, bebeklerde kan uyuşmazlığına bağlı karaciğer ve kalp yetmezliği geliştiğini söyledi.

Erken müdahale edilmediğinde bebeklerin kaybedildiğini vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Zamanında müdahaleyle bebeğin yaşaması sağlanabiliyor. Bebeğimizde ileri derecede kansızlık vardı. Biz bunu ultrasonla ve diğer kan tahlilleriyle tespit ettik. Geç kalmadan kan verdik ama yetmeyince, ölçümleri yaparak 6 defa kan vermek zorunda kaldık. Belli bir süre sonra doğurtmaya karar verdik. Doğurttuğumuz zaman da çocuğun kansızlığı kalmamıştı. Şu anda bebek gayet iyi görünüyor. Bundan sonra sıkıntı beklemiyoruz. Geldiğinde 1 kilogram civarındaydı. Şu anda doğum ağırlığı 2 kilo 550 gram. İlk müdahaleyi yaptığımızda 29'uncu haftaydı. Bu çocuğa giden göbek kordonunda 3-4 milimetrelik 3 damar var. Giden bölüm dediğimiz kısımdan kanı veriyoruz."

Süreç başarıyla tamamlandı

Anne Ceylan hamileliğinin sancılı geçtiğini ancak bebeğini kucağına almasıyla tarifsiz duygular içinde olduğunu dile getirdi.

Hamileliğini öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını, bebeğindeki kansızlığı duyunca da çok korktuğunu anlatan Ceylan, "Ali hocamızın ve ekibinin titiz takibiyle süreç başarıyla tamamlandı. Çocuğumu kucağıma aldıktan sonra yaşadığım duyguları kelimelere dökmem çok zor." dedi.

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