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Sağlık

Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının deneme çalışmaları kapsamında gönüllü olarak testlere katıldı.

Ayşe Yıldız   | 13.11.2020
Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Antalya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin öncülüğünde başlatılan ve Çin'den temin edilen Kovid-19 aşısının test çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başlandı.

Bu kapsamda gönüllü olarak test çalışmalarına katılarak, aşı yaptıran Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına alarak, kasıp kavurduğunu dile getirdi.

Tedavi edecek bir ilacın henüz bulunamadığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Böyle olunca bütün dünya ve insanlık ümidini aşıya bağladı. Birkaç aşı var. Dünyada faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Çin'in faz 3 aşısına girdik. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşıdan başka çaremiz yok gibi duruyor. İnşallah aşı güvenlikli şekilde sonuçlanır, dünya bu illetten kurtulur. Ya koronavirüs olacağız ya aşı. İnşallah aşıyla bu beladan kurtulacağız. Türk aşı çalışmaları da var, inşallah başarıyla sonuçlanır."

Özkan, üniversitelerinde de aşı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"23 merkezde bin doz aşıya ulaşıldı"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da üniversitelerinin Çin'in ürettiği aşının yürütüldüğü merkezler arasında yer aldığını söyledi.

Faz 3 çalışması tamamlandığında sonuçları da başarılı olursa ruhsatlandırılıp, herkese yapılmaya başlanacağını ifade eden Terzioğlu, "İlk etapta risk altında olanlara, gönüllülere yapılıyordu. Yine gönüllük usulü yapılacak." dedi.

Hastanenin aşı çalışmalarının koordinatörü Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise aşı çalışmalarına katılmalarının ayrı bir anlam ifade ettiğini, gurur duyduklarını aktardı.

İlk aşıyı Rektör Özkan'a uyguladıklarına değinen Turhan, "Şu ana kadar aşı çalışmasıyla ilgili 23 merkezde bin doz aşıya ulaşılmış durumda. Şu ana kadar ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. İlerleyen günlerde güzel sonuçları paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Turhan, Özkan'a 14 gün arayla iki doz aşı uygulanacağını bildirdi.

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