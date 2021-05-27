Euro
10.39
Dolar
8.51
BIST 100
1,415.03
Altın
1,897.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 7 Haziran'dan itibaren 12 yaşından büyük çocukların da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceklerini belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 27.05.2021
Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık'taki aşı zirvesi sonrası Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Angela Merkel, çocuklardaki aşılamaların eyaletler tarafından organize edileceğine işaret ederek, "12 yaşından büyük çocuklar da aşı olma imkanına sahip olacak." dedi.

Okulların tam zamanlı açık olması konusuna da değinen Merkel, bu konunun aşıdan bağımsız olarak ele alınmaya devam edileceğini aktardı.

Merkel, Biontech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin son derece güvenilir şekilde aşı teminini sürdürmesinin de sevindirici olduğunu kaydetti.

Dijital aşı sertifikası

Alman Başbakan, aşının iki dozunu da olanlar için uygulamaya girecek dijital aşı sertifikası konusunda, "Bu konudaki testler devam ediyor. Bu ya ayrı bir uygulama olarak sunulacak ya da var olan korona uygulamasına dahil edilecek. Kim hangisini isterse ikisinden birini seçebilir. Temmuz başına kadar kullanıma hazır olmasını planlıyoruz. Sertifika, AB ile tamamen uyumlu olacak." diye konuştu.

Kovid-19'un yeni mutasyonları konusunda uyarıda bulunan Merkel, "Her zaman yeni mutasyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ne kadar hızlı aşı olunursa virüse karşı mücadele de o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Merkel, herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini ancak Almanya'da çocuklar ya da yetişkinler için Kovid-19 aşısının zorunlu olmadığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
ABD istihbaratı: Kovid-19'un nerede ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmiyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından FETÖ'nün dahil edildiği 'House of One' projesine tepki

Dışişleri Bakanlığından FETÖ'nün dahil edildiği 'House of One' projesine tepki

Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Bakan Ersoy "yurt dışından Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi konusu"nu pazartesi netleştireceklerini söyledi

Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor

Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu
Basketbol Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbol Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü