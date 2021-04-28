Euro
9.86
Dolar
8.17
BIST 100
1,392.08
Altın
1,768.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı

Avrupa Birliği'nin yeni tip koronavirüs aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Ata Ufuk Şeker   | 28.04.2021
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brüksel Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya AB Komisyonu ve AstraZeneca avukatları katıldı.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme, bir sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan AstraZeneca avukatı Hakim Boularbah, firmanın, AB Komisyonunun Kovid-19 aşı anlaşmasıyla ilgili hukuki süreç başlatma kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Boularbah, söz konusu anlaşmazlığı mümkün olan en kısa sürede çözmeyi umduklarını belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker de günlük basın toplantısında, "Sözleşmeye uygun biçimde yeterince dozun hızlı biçimde sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Bir sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta yapılacağına işaret eden Keersmaecker, "Amacımız hakkımız olduğuna inandığımız dozların sağlanması." ifadesini kullandı.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyor.

Firma, buna sıcak yaklaşmazken, AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini savunuyor.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor ve bu amaçla aşı tedarikini hızlandırmaya çalışıyor.

450 milyon nüfuslu AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı
Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
Hollanda'da 3 aydır süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti

Benzer haberler

AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı

AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı

Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyor

Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı

'Hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı acıları görseler aşı olurlar'

'Hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı acıları görseler aşı olurlar'
Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek

Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek
İtalyan parlamentosu, AB'den alınacak kurtarma fonuna ilişkin hükümet planını onayladı

İtalyan parlamentosu, AB'den alınacak kurtarma fonuna ilişkin hükümet planını onayladı