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Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı sonrası Netanyahu geri adım atarak Gantz'ın Adalet Bakanlığını onayladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, lideri olduğu Likud partisi milletvekili Ofir Akunis'in Adalet Bakanlığı için yapılan oylamanın Yüksek Mahkemece dondurulması üzerine, söz konusu bakanlığa koalisyon ortağı Benny Gantz'ın getirilmesini kabul etti.

Mustafa Deveci   | 28.04.2021
İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı sonrası Netanyahu geri adım atarak Gantz'ın Adalet Bakanlığını onayladı

Kudüs

Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Adalet Bakanlığı koltuğuna kendisine yakın bir ismin oturmasını isteyen Binyamin Netanyahu, bu girişiminde başarısız oldu.

Dün kabinede yapılan oylamada Likud milletvekili Akunis, Adalet Bakanlığı için kabine üyelerinden yeterli oyu alsa da İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu oylamayı "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, dün gece yaptığı oturumda Akunis'in Adalet Bakanlığına seçildiği oylamayı dondurma kararı almıştı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Uzlaşma teklifleri bu sabah bir kez daha reddedildi. Bu çıkmazı aşmak ve Adalet Bakanlığının gerekli faaliyetini yürütmesi için Başbakan Netanyahu, Benny Gantz'ı geçiş hükümetine Adalet Bakanı olarak atamaya karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Bugünkü kabine toplantısında Savunma Bakanı Ganzt'ın Adalet Bakanlığı adaylığının oylanması bekleniyor.

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