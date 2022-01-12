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Sağlık

Akdeniz Üniversitesi organ nakliyle 40 yılda 5 bin 901 kişiyi hayata bağladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yaklaşık 40 yılda 5 bin 9'u böbrek, toplam 5 bin 901 organ nakli gerçekleştirildi.

Ayşe Yıldız   | 12.01.2022
Akdeniz Üniversitesi organ nakliyle 40 yılda 5 bin 901 kişiyi hayata bağladı

Antalya

Organ Nakli Merkezi ekibi, salgına rağmen aldıkları yoğun tedbirlerle organ bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Merkezde 2021'de 204 böbrek, 56 karaciğer, 2 kalp, çift kol ve rahim nakli gerçekleştirilerek, 264 hastanın hayata tutunması sağlandı.

Yaklaşık 40 yıl önce kurulan merkezde, şu ana kadar 5 bin 9 böbrek, 693 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas ve 12 kompozit doku başarıyla nakledildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezde düzenlenen basın toplantısında, 2021'in hem organ hem de kompozit doku nakilleri için haraketli bir yıl olduğunu söyledi.

"Organ bağışının önemi dizilerle anlatılmalı"

Kalp, kol ve yüz için kadavra bağışı olmadan nakillerin yapılamayacağına dikkati çeken Özkan, "Kalp bulamazsak hastaları hızlı şekilde kaybediyoruz. En önemli faktör kadavra bağışıdır. Bağışlanan organla nakil olan kişinin bile 'acaba bağışlasak mı' diye tereddüt ettiğine şahit olduk. Bağış konusunu dizilere taşıyabilirsek, duyarlılık daha fazla artacaktır." diye konuştu.

Özkan, geçen yıl rahim naklettikleri Havva Erdem'in bugün kontrol için servise geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

İlk rahim nakli yaptıkları Derya Sert'ten edindikleri tecrübeleri Erdem'e aktaracaklarını vurgulayan Özkan, "Her şey iyi gidiyor. Rahim nakli yaptığımız Havva Erdem'e muhtemelen önümüzdeki ay embriyo nakline başlayacağız. İyi bir haber olacak inşallah." dedi.

"Organ bağışı okul müfredatına eklenmeli"

Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise 1982'de kurulan merkezde önemli bir noktaya gelindiğini, büyükler kadar çocuklara da başarılı nakiller yaptıklarını ifade etti.

Kamu hastaneleri arasında en üst sırada yer aldıklarını anlatan Aydınlı, nakil bekleyen hastaların bağış oranı çok düşük olduğu için yüzde 30'unun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Aydınlı, organ bağışının öneminin okulların müfredatına eklenmesi gerektiğine işaret ederek, insanların hala beyin ölümü ile bitkisel hayatı karıştırdığını söyledi.

Kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Bayezid de donör bekleyen 970 kalp hastasından 20'sinin bir hafta içinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Organ nakli koordinatörü Nilgün Bilal, nakilleri hakkıyla yapabilmek için merkezdeki herkesin bir aile gibi elini taşın altına koyduğunu anlattı.

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