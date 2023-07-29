Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,874.50
BTC/USDT
29,309.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor
logo
Sağlık

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Zafer Fatih Beyaz  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Ankara

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte yer alan, denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedildiği düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi.

İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.

Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Hulusi Akar: Kutsal kitaplara yönelik provokasyonlar, çağ dışı ve alçak saldırılardır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın kolonu eksik yapılmış

Benzer haberler

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet