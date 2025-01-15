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Sağlık

ABD'de, yiyecek ve içeceklere katılan bir gıda boyası yasaklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yiyecek ve içeceklerde kullanılan katkı maddesi "Kırmızı No.3" adlı gıda boyasının yasaklandığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
ABD'de, yiyecek ve içeceklere katılan bir gıda boyası yasaklandı

New York

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, potansiyel kanser riski nedeniyle kozmetik ürünlerde kullanılması yaklaşık 35 yıl önce yasaklanan Kırmızı No.3'ün gıdalarda kullanılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bilimsel adı "FD &C Red No.3, Red 3" olan ve daha çok şekerlemelerin renklendirilmesinde kullanılan sentetik gıda boyasının bugün itibarıyla ülkenin gıda tedarik zincirinden çıkarıldığı belirtildi.

Bazı çalışmalarda, boyanın laboratuvar farelerinde kansere neden olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu eylemin, "hukuki bir mesele" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tüketici hakları savunucuları da insanlarda da kansere yol açtığı iddia edilen maddenin kullanımının engellenmesi konusunda FDA'nın aldığı kararı takdirle karşıladı.

FDA, bazı şekerlemelere, atıştırmalık keklere ve vişnelere parlak kırmızı renk veren maddenin izninin iptal edilmesi çağrısında bulunan 24 sivil toplum kuruluşu tarafından 2022'de sunulan dilekçeyi kabul etmişti.

ABD'de bazı sivil toplum kuruluşları ve sağlık örgütleri, yıllardır, gıda güvenliğini tehdit eden söz konusu maddenin yasaklanması için uğraş veriyordu.

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