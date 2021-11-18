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Koronavirüs

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek aşısının 18 yaş üzerine genişletilmesi onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Islam Doğru   | 18.11.2021
Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna 3. doz Kovid-19 aşısının 18 yaş üzeri tüm yetişkinlere acil kullanım izni talebinin gerekli verilerle birlikte federal yetkililere sunulduğu belirtildi.

Moderna'nın güçlendirici aşısının, 1 ve 2. aşılarda verilen 100 mikrograma karşı 50 mikrogram olarak uygulanacağı kaydedildi.

Firma, destek aşısı için FDA’ya ilk başvurusunu eylülde yapmış ancak sunulan verilerin yeterli açık olmadığı önerileri üzerine acil onay talebini geri çekmişti.

Moderna’nın 3. doz güçlendirici aşısı, şu an sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması da 10 Kasım’da 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaşın üstündekilere uygulanması izni için FDA’ya başvurmuştu.

Pfizer-BioNTech’in başvurusunun cuma günü federal yetkililer tarafından ele alınarak onaylanmasının beklendiği, aynı şekilde Moderna’nın başvurusuna da yeşil ışık yakılması halinde ABD’de 3. doz destek aşısının tüm yetişkinlere yakında uygulanmasına başlanabileceği belirtiliyor.​​​​​​​

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Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
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