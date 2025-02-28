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Yaşam, Ramazan 2025

Mısır'da "ramazan fenerleri" geleneği asırlardır yaşatılıyor

Mısır’da başkenti Kahire başta olmak üzere birçok şehrinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı için hazırlanan fenerler, çeşitli süslemeler ve ışıklarla donatıldı.

İbrahim Khazen, Mehmet Nuri Uçar  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Mısır'da "ramazan fenerleri" geleneği asırlardır yaşatılıyor Fotoğraf: Mohamed Elshahed/AA

Kahire

Ülkede genellikle ramazan ayı için hazırlanan ve satışa sunulan fenerler (fanus), halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mısır sokakları, ramazanın yaklaşmasıyla kutsal ayı karşılamak için süslenirken, özellikle Kahire’nin batısındaki El-Beracil bölgesi, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü özel bir geleneğiyle öne çıkıyor. Her yıl burada “ülkenin en büyük ramazan feneri” tasarlanarak asılıyor.

Bu gelenek çerçevesinde bu yıl da halk, büyük bir ahşap sahnede devasa feneri asarak mübarek ayı karşılamaya hazırlık yaptı.

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, halkın düzenlediği gösterilerle adeta bir karnaval havasına büründü.

Filistin'e destek mesajı

Camii şeklinde tasarlanan dev fenerin bir yüzünde, Filistin’e destek amacıyla “Kalpte Filistin” ve “Ramazan Kerim” ifadeleri yer alıyor.

Yüksekliği 6 metreyi, genişliği ise 5 metreyi aşan bu büyük fenerin yapımı için El-Beracil halkı, her yıl marangoz, demirci, elektrikçi, gravürcü ve camcıların katkılarıyla ve bağış toplayarak tasarımı gerçekleştiriyor.

Bölgede yaşayan Muhammed Humus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin yaklaşık 40 yıl önce başladığını ifade etti.

Humus, “Eskiden fener, ilahiler söyleyen bir grup eşliğinde sokakları dolaşan bir arabanın üzerine konularak taşınırdı. Ancak bugün büyük bir kutlama eşliğinde, coşkuyla asıyoruz.” dedi.

Mısır'ın farklı kentlerinde de tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler ramazan ayında, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere satışa sunuluyor.

Asırlık bir gelenek

Yüzlerce yıl öncesine dayanan "ramazan feneri” geleneği, birçok Arap ülkesinde de yaşatılıyor. Ancak geleneğin Mısır'da başladığı belirtiliyor.

Başkent Kahire’deki Seyyide Zeyneb bölgesi, bu fenerlerin ana satış merkezi olarak biliniyor. Ahşap, metal, plastik ve kumaş gibi farklı malzemelerle üretilen fenerler, her yıl ramazan ayı öncesinde halkın beğenisine sunuluyor.

Mısır genelinde neredeyse her evde en az bir ramazan feneri bulunuyor. Ayrıca, ramazan fenerleri aile, akraba, dost ve yakın çevre için en güzel ramazan hediyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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