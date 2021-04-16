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Türkiye, Ramazan 2021

"Eski ramazanlar" sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle anlatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Nerede o eski ramazanlar" adlı çalışma kapsamında, eski ramazan geleneklerini sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle hatırlatıyor.

Şengül Azbay   | 16.04.2021
"Eski ramazanlar" sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle anlatılıyor

Kocaeli

 Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "Nerede o eski ramazanlar" sözü ile geçmişe özlem duyanlar için nostaljik ve eğlenceli bir çalışmaya imza atıldı.

Eski ramazanlara atıfta bulunan ve mini çizgisel hikayelerle vatandaşları geçmişe götüren çalışma, "kocaelikultursanat" ve "kocaelibld" instagram hesaplarından yayınlanmaya başlandı.

"Kocaeli'de Ramazan" başlığıyla sunulan çalışmada, ramazan denilince akla gelen sevgi, paylaşım, hoşgörü, sabır, birlik ve beraberlik kavramları anlatılıyor.

Ramazan ayının en önemli unsurlarından olan çocuklar, söz konusu mini çizgilerde önemli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

Çocukları oruca alıştırmak için uygulanan "Tekne Orucu" mini hikayelerle anlatılıyor.

Vatandaşlardan gelen "Çocukluğumun ramazanı böyleydi" yorumları ise hikayelerin unutulmayan çocukluk anılarına dokunduğunu gösteriyor.

İlerleyen günlerde ramazana ait değerler, kentteki Orhan ve Fevziye camileri gibi kültürel mirasların fonunda verilecek.

Çalışmada, Türk milletinin yardımlaşma sırasındaki asaletini gösteren "Sadaka Taşları" ve esnafın tuttuğu zimen (borç) defterlerinin, gönlü zengin kişiler tarafından ödenmesini anlatan gelenekler de hatırlatılacak.

Ramazanın olmazsa olmazı pide ve pide kuyrukları da yine çizgilerle hatıraları tazeleyecek.

Bu arada ramazan eğlenceleri içinde yer alan Karagöz-Hacivat, meddah ve kukla gösterileri de neşeli hikayelerle paylaşılacak.

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