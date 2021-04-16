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Türkiye, Ramazan 2021

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak, kılındı.

Mehmet Kara   | 16.04.2021
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelenler, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazanın ilk cuması kılındı

Ramazan ayının ilk cuma namazı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde eda edilen namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti.

Ramazanın ilk cuması Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde de huzur ve heyecanla kılındı.

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