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Politika

YSK Başkanı Yener, kurulun seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

İsmet Karakaş  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
YSK Başkanı Yener, kurulun seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bugün yapılan çalışmalarda, seçim takvimi, yurt içi ve dışı seçmelerin oy kullanması, partilerin aday listelerini vermeleri ile milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin usul ve esasların görüşüldüğünü bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, kurulun çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün devam eden çalışmalarımızda, şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve yurt dışındaki seçmelerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür."

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