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Politika

Türkiye'den Guatemala'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemela halkına taziyelerini sundu.

Gökhan Çeliker  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Türkiye'den Guatemala'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Guatemala şehrinde meydana gelen otobüs kazasından dolayı derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemala halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.

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