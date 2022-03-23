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Politika

Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine 'kız çocuklarının eğitimine izin verin' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılarak her yaşta kız çocuğunun eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Mehmet Alaca   | 23.03.2022
Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine 'kız çocuklarının eğitimine izin verin' çağrısı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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