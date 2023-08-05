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Politika

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.

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