Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı kez toplanacak
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında yarın videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.