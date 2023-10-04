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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildi

Duygu Yener, Ertuğrul Subaşı  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildi

TBMM

Uluslararası anlaşmalara dair 3 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

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