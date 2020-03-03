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Politika

TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

Sinan Uslu,Ertuğrul Subaşı   | 03.03.2020
TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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