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Politika

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Muhammed Boztepe   | 03.03.2020
Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti Fotoğraf: Murat Şahin/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki kabul etti.

Soylu ile heyetin Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.

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