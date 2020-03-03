Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.