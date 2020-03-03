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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

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