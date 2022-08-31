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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Malezya ve Kırgızistan'ın Milli Günü'nü kutladı

Aynur Ekiz   | 31.08.2022
TBMM Başkanı Şentop, Malezya ve Kırgızistan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın milli gününü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Kırgızistan Milli Günü'nü kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kırgızistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin her geçen gün yeni alanlarda da çeşitlenerek zenginleşmesini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu bağlamda, parlamentolarımız arasındaki güçlü iş birliğinin ikili ilişkilerimize ivme kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunun da altını çizmek isterim. Bu vesileyle zatıalilerine afiyet ve saadet diler, dost ve kardeş Kırgız halkına esenlik ve refah dileklerimi iletirim."

Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı

Şentop, milli gün dolayısıyla Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve Malezya Senatosu Başkanı​​​​​​​ Tan Sri Dato'Seri Utama Dr. Rais Yatım'a da ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Malezya Milli Günü'nü şahsı ve TBMM adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Bu minvalde, ekim ayında ülkenize gerçekleştirmeyi planladığım ziyaretin söz konusu ilişkilere ivme kazandıracağını düşünüyorum."

Şentop, Malezya Senatosu ve Malezya Temsilciler Meclisi üyelerine başarı dileklerini iletti.

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