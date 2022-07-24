TBMM Başkanı Şentop Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.
Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden #LozanBarışAntlaşması'nın 99'ncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 24, 2022
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