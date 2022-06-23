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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısı için geldiği Çolpon-Ata şehrinde, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile görüştü.

Nazir Aliyev Tayfur   | 23.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile görüştü

Çolpon-Ata

Meclis Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamıtov-Şentop görüşmesinde, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların etkinleştirilmesi ve parlamentolar arası iş birliğinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Mamıtov, Kırgızistan'ın, Türkiye ile kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye özel önem verdiğini belirterek, "Ülkeler arasında yüksek düzeyde bir siyasi diyalog sürdürülüyor. Ortak çabalarımız ile ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

TÜRKPA çerçevesinde Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mamıtov, TÜRKPA’nın Çolpon-Ata'da yarın yapılacak 11. Genel Kurul toplantısında bir dizi önemli kararların alınacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop da Türkiye'nin Kırgızistan ile parlamentolar arası iş birliğinin daha da yoğunlaştırılması dahil olmak üzere çok yönlü iş birliğini genişletmeye ilgi gösterdiğini kaydederek, Mamıtov'u resmi ziyaret için Türkiye'ye davet etti.

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