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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıklar çıkarsa gerekli değişiklikler yapılır

TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 06.08.2020
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıklar çıkarsa gerekli değişiklikler yapılır Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak / AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Şentop, koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı ile ilgili, "Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var." bilgisini verdi. 

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