TBMM Başkanı Şentop Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ile telefonda görüştü

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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da barışın galip geleceğine inanıyoruz

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin gayretleri, son zamanlarda almaya çalıştığı inisiyatif Afganistan'da barışı sağlayacak ve sürekli kılabilecek bir gaye, hedef içeriyor. Afganistan'da barışın galip geleceğine ve kalıcı olacağına inanıyoruz." dedi.

Sinan Uslu   | 22.07.2021
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da barışın galip geleceğine inanıyoruz

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Mustafa Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, mevkidaşının ve Afgan halkının bayramını kutlayan Şentop, bu anlamlı günlerin, İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diledi.

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında olduklarını hatırlatan Şentop, "Bu özel senede Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşmasını samimiyetle temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şentop, Afganistan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek "Bu hassas süreçte yürütülecek her türlü diyalogda Afgan halkının güvenliği, Türkiye için her zaman olduğu gibi en öncelikli mevzuların başında gelecektir. Türkiye'nin gayretleri, son zamanlarda almaya çalıştığı inisiyatif Afganistan'da barışı sağlayacak ve sürekli kılabilecek bir gaye, hedef içeriyor. Afganistan'da barışın galip geleceğine ve kalıcı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Afganistan Meclisi olarak Türkiye'nin yanındayız"

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani de "Sizlerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayramı mutlu bir şekilde geçirmenizi diliyorum." temennisinde bulundu.

Rahmani, şunları kaydetti:

"Allah'tan dileğim, bölgemizde ve Afganistan'da kalıcı barışı daim kılmasıdır. Türkiye'nin, Kabil Havaalanı'nın korunması için yaptığı bütün girişimleri destekliyoruz. Bize göre Türk Silahlı Kuvvetleri diğer ülkelere karşı daha güvenli bir şekilde koruyacaklar, buna inanıyoruz. Afganistan Meclisi olarak Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin, kalıcı barışı hakim kılmak için çabaları tarihi ilişkilerimizin göstergesidir. Türkiye'nin çabalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum."


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