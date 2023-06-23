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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Abdullah Doğan  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Abdullah Doğan / AA

Konya

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmalarında buradan ve milli değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin daha da yücelmesi ve yükselmesi, Türkiye'nin cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüz yılı olması için gayretle mücadele edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bir dizi ziyaret için geldiği Konya'da, tarihi Alaaddin Camisi avlusunda Selçuklu Sultanları Türbesi Nöbet Değişimi Töreni'ne katıldı.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Konya'da Anadolu irfanının önemli temsilcileri Hazreti Mevlana ile Şemsi Tebrizi'nin Anadolu'nun manevi mayasını yoğuran büyük zatlar olduğunu söyledi.

Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi'nde, bin yıldır bu yurdu millete vatan kılan Selçuklu sultanlarının kabirlerini ziyaret ettiklerini anımsatan Kurtulmuş, şunları belirtti:

"Anadolu'da illerimizde yapacağımız programların başlangıcını Konya'dan yapmış olduk. Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmalarında buradan ve milli değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin daha da yücelmesi ve yükselmesi, Türkiye'nin cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle hem bizim millet geleneğimizin, devlet geleneğimizin önemli temsilcilerini saygıyla anıyoruz. Hem de Anadolu'nun mayasını, irfan hamuruyla yoğuran büyüklerimizi saygıyla, şükranla yad ediyoruz."

Kurtulmuş, daha sonra Şemsi Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

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