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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, yeni Suriye'nin ortaya konulması için gayret göstermeye devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, yeni Suriye'nin ortaya konulması için gayret göstermeye devam edecektir." dedi.

04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, yeni Suriye'nin ortaya konulması için gayret göstermeye devam edecek

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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