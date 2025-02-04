TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, yeni Suriye'nin ortaya konulması için gayret göstermeye devam edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, yeni Suriye'nin ortaya konulması için gayret göstermeye devam edecektir." dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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#Canlı: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/tINaPJTbyg— AA Canlı (@AACanli) February 4, 2025