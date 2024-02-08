TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
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Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.