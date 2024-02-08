Dolar
30.60
Euro
32.97
Altın
2,031.43
ETH/USDT
2,425.50
BTC/USDT
45,037.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle görüştü

TBMM

Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin izlerini birer birer siliyoruz
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet