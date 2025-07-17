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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti Fotoğraf: TBMM

TBMM

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

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