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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lefkoşa'da TDT Aksakallar Konseyi üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve konsey üyeleriyle bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lefkoşa'da TDT Aksakallar Konseyi üyeleriyle görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Ercan Havalimanı'ndaki görüşmede, TDT Aksakallar Konseyinin KKTC'de düzenlenen 17. toplantısının hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov ve Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev de yer aldı.

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