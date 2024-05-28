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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tek millet, iki devlet idrakiyle her daim omuz omuza olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kardeş Azerbaycan halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum.

Azerbaycan'ın haklı gururunu ve coşkusunu yürekten paylaştığımız bu anlamlı günde, vatanları için şehit olan tüm kahramanları bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Azerbaycan ile dayanışmamız ve birliğimiz ilelebet sürecektir."

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