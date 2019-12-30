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Denizli'de bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
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Politika

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP üyeliğinden istifa etti.

Mehmet Tosun   | 30.12.2019
Sinan Aygün CHP'den istifa etti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti.

CHP Ankara İl Başkanlığınca 22 Aralık'ta Aygün hakkında "inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin tartışılmasına neden olduğu" gerekçesiyle "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.





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