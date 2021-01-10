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Politika

Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.01.2021
Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Ocaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testini tedbir amaçlı yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumumda bir problem olmamakla beraber tedavi sürecim başlamış bulunuyor. Sizlerden tek ricam lütfen kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımınıza dikkat edin."

Ocaklı, tüm hastalara şifa diledi.

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