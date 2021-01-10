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Politika

TBMM Başkanı Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aynur Ekiz   | 10.01.2021
TBMM Başkanı Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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