Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Sare Davutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
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