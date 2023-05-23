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Politika

Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İstanbul

Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.

Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, Erdoğan'ı destekledi.

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