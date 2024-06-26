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Politika

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Aynur Ekiz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

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