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Politika, Sağlık

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisinin yoğun ve eksiksiz sürdüğü bildirildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 02.10.2020
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Antalya

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerinin, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak takibi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürdüklerinin vurgulandığı açıklamada, "Başkanımızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır." ifadesine yer verildi.

26 gündür yoğun bakımda

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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