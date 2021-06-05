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Dünya

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 90 milyonu geçti.

Sanela Crnovrsanin   | 05.06.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 536 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 732 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 379 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 193 bini, Hindistan'da 28 milyon 799 bini, Brezilya'da 16 milyon 841 bini ve Fransa'da 5 milyon 701 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 2 milyar 90 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya'nın geliştirdiği aşı Sputnik V'nin Arjantin'de üretiminin başlayacağını duyurdu.

Hollanda'da salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında, üçüncü aşamaya geçildi.

Belçika'da salgınla mücadele kapsamında, 16-17 yaşındaki gençlerin aşılanmasına karar verildi.

Çin, Kovid-19'a karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı.

Çin'in güneyinde yerel vakaların artışa geçtiği Guangcou şehrine bağlı Nansha, Huadu ve Conghua ilçelerinde geniş kapsamlı Kovid-19 testleri yapılmaya başlanırken, Nansha ilçesinde salgın tedbirleri kapsamında restoran, spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık mekanlar geçici olarak kapatıldı.



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