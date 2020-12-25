Euro
9.25
Dolar
7.58
BIST 100
1,426.00
Altın
1,861.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 25.12.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 822 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti
FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir

ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi