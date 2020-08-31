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Politika

Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi' için otobüs hazırlandı

Eski CHP Grup Başkanvekili İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkarak başlatacağını duyurduğu "Bin Günde Memleket Hareketi" için hazırlıklar sürüyor.

Sefa Şahin   | 31.08.2020
Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi' için otobüs hazırlandı

Ankara

Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkarak başlatacağını duyurduğu "Bin Günde Memleket Hareketi" için hazırlıklar sürüyor.

İnce'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İnce, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan saat 10.00'da yola çıkarak "Memleket Hareketi"ni başlatacak.

İnce'nin, hareket kapsamında il il ziyaretler yapabilmesi için otobüs hazırlandı. Otobüsün üzerinde Türkiye haritası ile "Memleket Hareketi" yazısı yer aldı.

İnce, sosyal medya hesaplarından da otobüse ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında İnce, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi." ifadelerini kullandı.



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Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi' için otobüs hazırlandı